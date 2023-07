Ciclismo: Jacopo Venzo muore dopo una caduta alla Junioren Rundfahrt

globalist Modifica articolo

22 Luglio 2023 - 15.33

Preroll



Un’altra tragedia nel mondo del ciclismo. Il giovane ciclista Jacopo Venzo, 17 anni, originario di Cartigliano, ha perso la vita in Austria dopo una terribile caduta in discesa durante la prima tappa della gara Junioren Rundfahrt. L’annuncio del suo decesso è stato fatto oggi, sebbene l’incidente sia avvenuto ieri, tramite un post su Facebook dalla sua squadra, la Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino. Il giovane ciclista è purtroppo deceduto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. I suoi familiari sono giunti a Linz durante la scorsa notte per essere vicini a lui. A seguito dell’accaduto, la gara a tappe è stata annullata.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La tappa in cui si è verificata la tragica caduta di Venzo era partita da Haid e sarebbe dovuta terminare a Marchtrenk. Alla competizione partecipavano 140 concorrenti provenienti da vari paesi europei e anche da oltre oceano.

Middle placement Mobile

La federciclismo: “Aveva tante pagine da scrivere”

“La Federazione ciclistica si unisce al dolore per la gravissima perdita di un ragazzo giovane, con ancora tante pagine da scrivere, nello sport e nella vita. A nome di tutto il movimento ciclistico italiano porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici, alla squadra e a tutti coloro che volevano bene a Jacopo”. Questo il messaggio di cordoglio della Fci per la scomparsa del giovane ciclista Jacopo Venzo.

Dynamic 1

Gli organizzatori: “In quel momento era da solo”

“Il nostro pensiero va alla famiglia, ai compagni di squadra e allo staff. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il ricovero in ospedale l’atleta è deceduto per le gravi ferite riportate”, hanno comunicato la Federazione ciclismo dell’Alta Austria e gli organizzatori. “Il 17enne – proseguono – stava scendendo da solo ed è rovinosamente caduto in una lunga curva a sinistra”. In mattinata è stata organizzata una commemorazione a Bad Leonfeldenan. Gli altri atleti sono stati assistiti da psicologi della Croce rossa. Secondo il presidente della Federazione Paul Resch, l’annullamento della gara è stata l’unica strada percorribile. “E’ una questione molto delicata in una gara con giovani tra i 17 e 19 anni”, ha spiegato.



“Con le lacrime agli occhi e il cuore devastato annunciamo che il nostro junior Jacopo Venzo ci ha lasciato. Il ragazzo era rimasto vittima di una bruttissima caduta ieri in discesa durante la prima tappa del Giro dell’Alta Austria. Jacopo era un ragazzo straordinario, con un futuro tutto da scrivere nello sport e soprattutto nella vita, e per questo fa ancora più male. Tutta la Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino si stringe intorno alla famiglia, agli amici e a tutti quelli che volevano bene a Jacopo in questo momento di immane dolore. Chiediamo di rispettare la privacy della famiglia e ringraziamo tutti quelli che ci faranno sentire il loro appoggio. Adesso abbiamo un angelo in più a proteggerci lassù. Ciao Jacopo, grazie per i bei momenti passati assieme. Non puoi immaginare quanto ci mancherai”.