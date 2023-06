Venus Williams vince un match a 43 anni: battuta l'italiana Camila Giorgi a Birmingham

globalist Modifica articolo

20 Giugno 2023 - 12.51

Preroll

Venus Williams è tornata a vincere e lo ha fatto nel match più lungo della sua carriera. La campionessa americana ha battuto l’italiana Camila Giorgi sull’erba di Birmingham. La ex numero 1 del mondo, tornata a giocare a 43 anni, ha battuto (7-6, 4-6, 7-6) la tennista azzurra, numero 47 della classifica Wta. La Williams è attualmente numero 696 del ranking mondiale.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Questa vittoria è particolarmente dolce perché sono stata lontana dal tour per così tanto tempo” ha detto Venus Williams a fine partita. “Negli ultimi due anni ho disputato poche partite e questo è stato molto duro. La sensazione quando sono in campo è che mi vengano in mente le cose che facevo prima e che funzionavano molto bene,

Middle placement Mobile

“Il tennis è fantastico. Ci sono così tante persone che vorrebbero fare quello che sto facendo io in questo momento, quindi non lo do per scontato”, ha detto la Williams. “Ho affrontato delle sfide enormi durante il match. Credo che questo abbia fatto emergere l’emozione”.