E' morto Gino Mäder, il ciclista della Bahrain Victorious era caduto in un burrone durante il giro di Svizzera

16 Giugno 2023 - 14.15

Tragedia nel mondo del ciclismo, è morto Gino Mäder, 26enne corridore svizzero della Bahrain Victorious caduto in un burrone ieri durante Giro di Svizzera. Il corridore della Bahrain Victorious è uscito di strada mentre stava affrontando una curva a destra scendendo dal passo dell’Albula nell’ultima discesa di giornata.

Trovato privo di sensi in fondo al dirupo, il 26enne è stato rianimato sul posto dal medico di gara e trasportato d’urgenza in elicottero all’Ospedale cantonale di Coira.

«Abbiamo il cuore spezzato. Gino sei stato un ottimo ciclista ma ancora di più una persona meravigliosa. Sorridi sempre e rendi felici le persone intorno a te. Riposa in pace. I nostri pensieri vanno alla famiglia di Gino». Così gli organizzatori del Giro di Svizzera in un post sul proprio account Instagram ufficiale nel ricordare Gino Mader, morto per le ferite riportare ieri dopo la caduta in un burrone durante la quinta tappa del Giro di Svizzera