Immobile in ospedale: "Torno presto". Polemiche sullo striscione di alcuni tifosi della Roma

17 Aprile 2023 - 15.05

Ciro Immobile ha trascorso la notte in ospedale, al Policlinico Gemelli, dopo il pauroso incidente che lo ha visto protagonista con le due figlie piccole. La macchina dell’attaccante della Lazio si è scontrato con un tram nel centro della Capitale. La prognosi per il calciatore è una distorsione della colonna vertebrale e la frattura composta di una costola.

“Una botta incredibile – ha confessato Immobile – una manciata di secondi in cui ho pensato soltanto a proteggere le mie bambine. Un incubo, ho temuto per loro. Per fortuna sia noi che il conducente del tram siamo qui a parlarne. Se fossimo stati nella macchina piccola non so cosa poteva succedere, ce la siamo vista bruttissima”.

Nella tarda serata di ieri sono arrivate le parole del suo legale, Erdis Doraci.“Il pensiero del mio assistito Ciro Immobile, scosso per quanto successo oggi, va alle sue due figlie e al conducente del tram al quale augura pronta ripresa. Sollevato che nessuno abbia riportato lesioni gravi, conscio in questo momento difficile di aver agito correttamente, confida in pieno nelle autorità che stanno svolgendo gli accertamenti”.

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha voluto mandare un messaggio rassicurante al capitano della sua squadra. “Siamo con lui e ci auguriamo che torni presto ma ora deve avere la massima serenità per pensare alla sua salute e a quella delle sue figlie”.

Un disgustoso striscione è stato esposto da alcuni tifosi della Roma, poco distante dallo stadio Olimpico dove i giallorossi affrontavano l’Udinese. “Tranviere romanista” , espongono alcuni tifosi giallorossi. Lo sdegno sui social per il bruttissimo messaggio non è tardato ad arrivare.