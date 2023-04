Milan-Napoli, primo round ai rossoneri: le pagelle

Redazione Modifica articolo

13 Aprile 2023 - 16.53 Globalsport

Preroll

di Bernardo Fantechi

OutStream Desktop

Top right Mobile

Diciotto anni dopo l’ultima volta si ripete uno scontro tutto italiano alle fasi finali della Champions League. In una Scala del calcio gremita per l’occasione va in scena l’andata della doppia sfida che vedrà Milan e Napoli contendersi un posto nelle semifinali. Il Napoli parte subito molto forte con tre occasioni confezionate nei primi 15 minuti tra le quali spicca la conclusione di Kvaratskhelia murata da Krunic sulla linea. Dopo una fiammata di Leao alla mezz’ora entra in partita anche il Milan. Il portoghese dopo una gran cavalcata incrocia troppo col mancino e lambisce il palo. Passano dieci minuti e il Milan sblocca l’incontro: gran giocata di Diaz che elude la pressione di due giocatori del Napoli e si invola in campo aperto dove allarga per Leao che di prima trova Bennacer dal lato opposto che di prima trafigge un non impeccabile Meret sul suo palo. Prima di giungere all’intervallo il Milan sfiora il raddoppio con una potente zuccata di Kjaer da calcio d’angolo che si stampa sulla traversa.

Middle placement Mobile

Nella ripresa la gara diviene più fisica e nervosa. Ne conseguono molte ammonizioni (tra le quali quella di Kim diffidato) e l’espulsione di Anguissa. Nonostante l’uomo in meno il Napoli avrebbe anche l’occasione per pareggiare con il suo capitano Di Lorenzo ma un provvidenziale Maignan gli nega la gioia del gol. Primo round che dunque va al Milan ma con la qualificazione tutt’altro che decisa. Al Maradona, senza sicuramente Anguissa e Kim, il Napoli avrà un solo risultato a disposizione.

Dynamic 1

Le nostre pagelle.

MILAN

Dynamic 2

Maignan 7 Il portiere del Milan ancora una volta dimostra di valere questi palcoscenici ed offre una prova solida arricchendola con un autentico miracolo su Di Lorenzo nel finale. Insieme a Kjaer il migliore in campo stasera.

Calabria 7 Nonostante il cliente scomodo offre una prova attenta e riesce a limitare quasi completamente l’estro del georgiano.

Dynamic 3

Kjaer 7 Dalle sue parti il Milan non rischia niente e per poco non graffia con un quel colpo di testa nel primo tempo che solo la traversa gli nega la gioia della rete.

Tomori 6 Non demerita ma la non presenza di un vero e proprio attaccante da dover affrontare ne limita la valutazione.

Dynamic 4

Hernandez 7: Grande prova del terzino rossonero che vince nettamente il duello con lozano e offre un grande apporto tecnico e con le sue galoppate costringe Anguissa alla seconda ammonizione.

Krunic 7 Probabilmente il migliore tra i centrocampisti rossoneri e domina fisicamente anche gli avversari.

Dynamic 5

Bennacer 7: Grande prova di sostanza a livello difensivo impreziosita dalla rete che sblocca il match. (dal 67′ Saelemaekers 6: ingresso in campo vivace favorito dalla superiorità numerica).

Tonali 6.5 Ottima partita di interdizione da parte dell’otto rossonero.

Diaz 7 Solo per la giocata che vale il gol merita questa valutazione, in più per tutta la partita dà la sensazione di poter creare qualcosa di pericoloso. (dal 80′ Rebic s.v.)

Giroud 5.5 In un gran bel Milan l’attaccante francese non riesce mai a incidere e ad offrire appoggio ai propri compagni.

Leao 6.5 Il portoghese mostra una doppia faccia ormai nota; gran strapotere fisico che gli permette di avere molto occasioni ma non riesce in ognuna di esse ad essere preciso.

NAPOLI

Meret 5.5 Nell’occasione della rete dei padroni di casa non risulta impeccabile, considerando comunque che la conclusione di Bennacer era sul suo palo.

Di Lorenzo 6.5 Voto che va a premiare la personalità e l’attenzione del capitano del Napoli che risulta essere il più pericoloso dei suoi a livello offensivo. Solo un miracoloso Maignan gli impedisce di riuscire a segnare.

Rrahmani 6 Contiene senza troppi patemi Giroud e risulta sempre molto attento in marcatura.

Kim 5.5 Non la miglior partita del coreano che rimedia un ‘ammonizione ingenua che gli costerà la gara di ritorno.

Mario Rui 5: Partita nervosa per il terzino portoghese sul quale pesa il mancato anticipo in occasione della ripartenza che ha portato al gol del Milan. (dal 81′ Olivera s.v.)

Anguissa 4: Non riesce a recuperare tutti i palloni che solitamente sono nelle sue caratteristiche, arrivando molto spesso in ritardo sugli avversari. Doppio giallo in 5 minuti che gli costa la partita di ritorno.

Lobotka 5 Il metronomo partenopeo subisce la marcatura stretta di Krunic nella quale esce sconfitto ed è complice di Rui nella ripartenza decisiva.

Zielinski 6: Parte bene impegnando Maignan con una parata non semplice ma l’ammonizione ingenua rimediata alla mezz’ora ne influenza negativamente il proseguo della gara. (dal 81′ Ndombele s.v.)

Lozano 5: Parte bene ma alla lunga distanza viene completamente annullato da Theo Hernandez. Giustamente sostituito. (dal 69′ Raspadori 5.5 Non riesce ad entrare in partita complice anche l’uomo in meno nella parte finale.)

Elmas 5 Con l’attenuante della posizione non sua, il macedone non risulta mai efficace nella costruzione del manovra o come uomo tra le linee.

Kvaratskhelia 6: Limitato molto bene da un’ottima prestazione di Calabria il georgiano offre comunque ottimi spunti ma la sensazione questa sera è che nessuno seguisse le sue giocate. (dal 81′ Politano s.v.)

IL TABELLINO



Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Krunic, Bennacer (dal 66′ Saelemaekers), Tonali; Diaz (dal 80′ Rebic), Giroud, Leao. All.: Pioli. A disp.: Toure, De Katelaere, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Messias, Mirante, Origi, Pobega, Thiaw.



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (dal 81′ Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (dal 81′ Ndombele); Lozano (dal 69′ Raspadori), Elmas, Kvaratskhelia (dal 81′ Politano). All.: Spalletti. A disp.: Bereszynski, Gaetano, Gollini, Idaslak, Juan Jesus, Ostigard.



Marcatori: 40′ Bennacer.

Ammoniti: 38′ Zielinski, 60′ Bennacer, 70′ Di Lorenzo, 78′ Kim, 93′ Rrahmani, 93′ Saelemaekers

Espulsi: 75′ Anguissa.