Inter Atalanta, alle 21 torna la Coppa Italia: le formazioni e dove vedere il match

31 Gennaio 2023 - 16.44

Inter Atalanta, questa sera alle 21 dallo Stadio Giuseppe Meazza il primo quarto di finale di Coppa Italia, che vedrà di fronte la squadra di Inzaghi e quella di Gasperini. La partita si vedrà in diretta in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Ecco le probabili formazioni.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Correa, Martinez. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Cordaz, Brazao, Acerbi, Skriniar, D’Ambrosio, Dimarco, Bellanova, Mkhitaryan, Zanotti, Stankovic, Gagliardini, Carboni, Dzeko, Lukaku.

Atalanta (3-4-3): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Boga, Hojlund, Lookman. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Sportiello, Rossi, Demiral, Okoli, Soppy, Ruggeri, Zortea, Ederson, Pasalic, Muriel, Zapata, Vorlicky.