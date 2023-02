Hulk Hogan non sente più le gambe: il dramma del wrestler diventato un'icona

globalist Modifica articolo

31 Gennaio 2023 - 15.44

Hulk Hogan, il celebre wrestler americano diventato un’icona tra gli anni ’80 e ’90, ha seri problemi alle gambe dopo una serie di interventi alla schiena effettuati negli ultimi mesi.

La rivelazione è arrivata nel podcast del collega Kurt Angle:“Hogan è stato nuovamente operato alla schiena. Gli sono stati tagliati i nervi della parte inferiore del corpo. Non sente più la parte inferiore del corpo, quindi deve usare il bastone per camminare. Pensavo che usasse il bastone perché aveva dolore alla schiena ma non ha alcun dolore, non sente nulla. Mi dispiace davvero per Hogan. Ha messo il suo cuore e la sua anima in questo business e questo lo ha divorato”.