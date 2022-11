E' nato il figlio di Zaccagni e Chiara Nasti: l'annuncio social della coppia

globalist Modifica articolo

16 Novembre 2022

E’ nato il figlio di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti, il piccolo Thiago è venuto alla luce con l’inevitabile annuncio social da parte della nota influencer. Tanti gli auguri arrivati sulla celebre coppia, dalle migliaia di follower ai colleghi dei due.

“Benvenuto amore di mamma e papà. Ti amiamo da morire ! @mattiazaccagni20_” è il primo messaggio dell’influencer.

“A volte diamo per scontato i doni che ci da la vita! Non ho mai provato un emozione così grande, quando ti ho visto uscire piccolino mio mi hai fatto esplodere il cuore di gioia! Grazie amore mio @nastilove” ha scritto il calciatore ex Verona.

Anche la stessa Lazio, la squadra in cui gioca Zaccagni, ha voluto complimentarsi con la coppia. Questo il post condiviso sui vari profili social della società biancoceleste.

“𝐄̀ 𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐓𝐡𝐢𝐚𝐠𝐨, 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐨𝐠𝐞𝐧𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐢𝐚 𝐙𝐚𝐜𝐜𝐚𝐠𝐧𝐢 Il Presidente Claudio Lotito a nome di tutta la S.S. Lazio, la squadra e lo staff tecnico, le redazioni di Lazio Style e tutti i tifosi porgono i più sinceri auguri a papà Mattia e mamma Chiara”.