Chiara Nasti risponde alle critiche per il gender reveal all'Olimpico: "Disprezzate perché voi non potete farlo"

19 Maggio 2022 - 18.15

Chiara Nasti ha risposto alle tante critiche che hanno travolto lei e il suo compagno, Mattia Zaccagni, dopo lo show andato in scena allo Stadio Olimpico con il gender reveal del prossimo nascituro.

“La verità è che non avete mai visto una cosa simile. Disprezzare perché non potete avere lo stesso vi rende così piccoli che neanche potete immaginare”.

Mattia Zaccagni e la sua compagna Chiara Nasti și sono resi protagonisti di una serata del tutto particolare all’interno dello Stadio Olimpico. Il calciatore della Lazio, infatti, ha affittato tutto l’impianto per scoprire insieme alla compagna il sesso del nascituro che la coppia aspetta.

In un’atmosfera surreale, Zaccagni ha quindi scagliato il pallone verso la curva Nord, facendo comparire sul maxischermo la scritta “It’s a boy” e provocando una pioggia di palloncini azzurri a colorare l’atmosfera. Insieme alla coppia, anche il presidente della Lazio Claudio Lotito e tanti altri amici che hanno trascorso una serata indimenticabile.