globalist Modifica articolo

7 Novembre 2022 - 12.29

Preroll

I sorteggi di Champions League hanno sorriso alle squadre italiane, a Nyon l’urna è stata benevola per quel che riguarda gli accoppiamenti per gli ottavi di finale. Ecco tutte le gare, che si disputeranno con fra il 14 e il 22 febbraio per l’andata e ritorno fra il 7 e il 15 marzo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lipsia – Manchester City

Bruges – Benfica

Liverpool – Real Madrid

Milan – Tottenham

Eintracht Francoforte – Napoli

Borussia Dortmund – Chelsea

Inter – Porto

Psg – Bayern Monaco