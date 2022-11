E' morto Mauro Forghieri, storico ingegnere della Ferrari di Niki Lauda: aveva 87 anni

globalist Modifica articolo

2 Novembre 2022 - 12.39

Preroll

È morto a Modena all’età di 87 anni Mauro Forghieri, l’ingegnere a lungo in Ferrari e stretto collaboratore di Enzo Ferrari. È stato direttore delle Rosse nell’epoca d’oro dei titoli di Niki Lauda: con la sua guida la scuderia di Maranello vinse sette titoli mondiali.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Stefano Bonaccini ha voluto ricordare la figura dello storico direttore tecnico della scuderia,«Ci lascia un uomo che ha fatto la storia della Ferrari e della Formula uno. E della nostra terra, di cui ha rappresentato al meglio nel mondo lo spirito innovatore, unito a capacità e conoscenze tecniche ineguagliabili, la capacità di guardare avanti e la forza di lavorare insieme a grandissimi traguardi. Tutto con la grande passione per l’automobilismo e la Ferrari, lui, per anni fra i più stretti collaboratori di Enzo Ferrari».

Middle placement Mobile

«Con Mauro Forghieri non solo scompare uno dei più grandi tecnici italiani, apprezzato in tutto il mondo, ma anche un amico e un collaboratore con cui ho condiviso anni meravigliosi e indimenticabili successi sportivi». Così Luca Cordero di Montezemolo, presidente Ferrari dal ’91 al 2014, ricorda in una dichiarazione all’Ansa, l’ex direttore tecnico della Rossa, Forghieri. «Sono vicino alla sua famiglia e sentirò molto la sua mancanza», conclude Montezemolo.