Bayern Monaco - Inter, alle 21 i nerazzurri a caccia dell'impresa: ecco dove vedere il match

globalist Modifica articolo

1 Novembre 2022 - 17.22

Preroll

Bayern Monaco – Inter, questa sera alle 21 in diretta dall’Allianz Arena di Monaco il match tra i campioni di Germania e i nerazzurri di Simone Inzaghi, a caccia dell’impresa.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La partita, valida per la sesta giornata del girone di Champions League sarà trasmessa in tv e streaming da Sky (Sky Sport Football 203, 253 e SkyGo), Now, Canale 5 e Mediaset Infinity.

Middle placement Mobile

Le probabili formazioni:

Dynamic 1

Bayern Monaco (4-2-3-1): Ulreich; Mazraoui, Pavard, Upamecano, Stanisic; Kimmich, Gravenberch; Gnabry, Musiala, Coman; Tel. Allenatore: Nagelsmann. A disposizione: Schenk, Hulsmann, Janitzek, Davies, Marusic, Goretzka, Sabitzer, Ibrahimovic, Wanner, Mané, Choupo-Moting. Indisponibili: De Ligt, Hernandez, Muller, Neuer, Sané, Sarr. Squalificati: nessuno. Diffidati:Mazraoui, Sabitzer.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Martinez, Correa. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Cordaz, Skriniar, Bastoni, Dimarco, Dumfries, Stankovic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carboni, Curatolo, Dzeko. Indisponibili: Handanovic, Brozovic, D’Ambrosio, Lukaku. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bastoni, Martinez.

Dynamic 2

ARBITRO: Kruzliak (Slovacchia). Assistenti: Hancko, Pozor (Slovacchia). Quarto uomo: Ocenas (Slovacchia). Var: Higler (Olanda). Ass. Var: Millot (Francia).