Saluto fascista allo stadio, un tifoso viene bandito a vita dalle partite di calcio

5 Ottobre 2022 - 09.53

La Football Australia (FA) ha dichiarato di aver emesso un divieto a vita per un tifoso che, durante la partita tra Macarthur Fc e Sydney United 58, ha fatto un saluto fascista. Il gesto, compiuto durante la finale di Coppa d’Australia, è stato ripreso dalle telecamere. La federazione ha detto di aver vietato, con effetto immediato, allo spettatore, che non è stato nominato ma è stato identificato, di assistere alle partite di calcio sia della A-League che della nazionale.

«Football Australia adotta una politica di tolleranza zero nei confronti del comportamento irrispettoso e offensivo in occasione di eventi sanzionati e non tollererà comportamenti che potrebbero potenzialmente offendere, insultare, umiliare, denigrare o diffamare spettatori, giocatori o funzionari», ha affermato la federazione in una nota. La FA ha aggiunto che sta continuando a lavorare con la polizia e le «parti interessate» per identificare altri spettatori «che potrebbero aver commesso un comportamento antisociale simile» durante la partita. La federazione aveva precedentemente affermato che otto persone erano state mandate via dal CommBank Stadium di Sydney.

