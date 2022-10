Ajax-Napoli, questa sera alle 21: dove vederla in streaming e le probabili formazioni

globalist Modifica articolo

4 Ottobre 2022 - 16.21

Ajax-Napoli, questa sera alle 21 in diretta dalla Johan Cruijff Arena di Amsterda, la partita valida per il terzo turno della fase a gironi di Champions League. Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport (canale 253) e Mediaset Infinity. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Probabili formazioni

Ajax (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn. Allenatore: Schreuder.

A disposizione: Gorter, Stekelenburg, Magallan, Bass, Grillitsch, Regeer, Klaassen, Ocampos, Brobbey, Lucca.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui; Lobotka, Anguissa, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All: Spalletti.

A disposizione: Idasiak, Sirigu, Rrahmani, Ostigard, Olivera, Zanoli, Elmas, Ndombele, Gaetano, Zerbin, Politano, Raspadori.

ARBITRO: Letexier (Francia).

ASSISTENTI: Mugnier-Rahmouni (Francia).

IV UOMO: Stinat (Francia).

VAR: Kwiatowski (Polonia).

ASS. VAR: Millot (Francia).