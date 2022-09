Iran, il Maradona d'Asia sta con le manifestanti: "Non abbiate paura delle donne forti"

globalist

22 Settembre 2022 - 14.25

Ali Karimi, ex centrocampista iraniano soprannominato il Maradona d’Asia, ha preso posizione su Twitter in favore delle proteste che in questi giorni infiammano l’Iran. «Non abbiate paura delle donne forti. Potrebbe arrivare un giorno in cui saranno il vostro unico esercito». Migliaia di donne e uomini sono scesi in strada per protestare contro la morte di Mahsa Amini, la 22enne deceduta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale a Teheran con l’accusa di non aver indossato correttamente il velo islamico.

Karimi, ex giocatore del Bayern Monaco, ha quindi sostenuto il diritto a manifestare. «Come la gente comune del mio Paese, non sto cercando un ruolo o una posizione. Cerco solo la pace, il conforto e il bene delle persone in tutte le parti del mio paese», ha scritto in un secondo post.