Napoli - Liverpool, questa sera alle 21 la Champions League: dove vederla in streaming e le probabili formazioni

7 Settembre 2022 - 15.32

Napoli – Liverpool, questa sera alle 21 in diretta dallo Stadio Maradona il primo match di Champions League per la squadra di Luciano Spalletti. I reds non stanno attraversando uno straordinario momento di forma, per questo gli azzurri – trascinati da un sorprendente Kvaratskhelia – possono provare l’impresa. Il calcio d’inizio è fissato alle 21, il match sarà trasmesso in esclusiva tv e streaming su Amazon Prime Video.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

A disposizione: Sirigu, Idasiak, Juan Jesus, Ostigard, Zanoli, Olivera, Elmas, Ndombele, Gaetano, Zerbin, Lozano, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Demme.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Arthur, Fabinho, Milner; Salah, Nunez, Diaz. All. Klopp.

A disposizione: Adrian, Davies, Gomez, Tsimikas, Phillips, Thiago, Elliott, Bajcetic, Firmino, Jota. Indisponibili: Oxlade-Chamberlain, Keita, Konaté, Henderson, Ramsay.

Arbitro: De Cerro Grande

Guardalinee: Cebrian Devis e Porras Ayuso

Quarto uomo: Soto Grado

Var: Hernandez

Avar: Estrada Fernandez