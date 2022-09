Salisburgo - Milan, questa sera alle 21 la Champions League: probabili formazioni e dove vederla in streaming

globalist

6 Settembre 2022 - 11.33

Preroll

Salisburgo – Milan, questa sera alle 21 la gara d’esordio dei Campioni d’Italia in Champions League. Dopo il trionfo nel derby contro l’Inter, la squadra di Pioli vola in Austria per inaugurare il girone E.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Salisburgo-Milan, match valido per la prima giornata del Gruppo E della Champions League, è in programma alle ore 21 alla ‘Red Bull Arena’ di Salisburgo e sarà visibile in diretta su Sky 253 e anche in streaming su Now, Mediaset Infinity e sulla piattaforma Sky Go.

Middle placement Mobile

Probabili formazioni

Dynamic 1

SALISBURGO (4-3-3-1): Kohn; Dedic, Solet, Wober, Ulmer; Seiwald, Capaldo, Kameri; Kjaergaard, Okafor; Fernando. All. Jaissle

A disposizione: Manti, Walke, Van der Brempt, Piatkowski, Baidoo, Pavlovic, Bernardo, Bernede, Diarra, Adamu, Koita, Simic.

Dynamic 2

Indisponibili: Sesko, Susic. Squalificati: -.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud.

Dynamic 3

A disposizione: Mirante, Jungdal, Dest, Kjaer, Gabbia, Ballo-Touré, Pobega, Brahim Diaz, Messias, Origi.

Indisponibili: Florenzi, Krunic, Rebic. Squalificati: -.

Dynamic 4

ARBITRO: Jovanovic (Serbia)

ASSISTENTI: Stojkovic e Mihajlovic.

Dynamic 5

IV UOMO: Simovic

VAR: Dankter (Germania)

AVAR: Millot (Francia)