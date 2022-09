Psg-Juventus, questa sera alle 21 la Champions League: le probabili formazioni e dove vederla in streaming

globalist

6 Settembre 2022 - 11.42

Preroll

Psg – Juventus, questa sera alle 21 l’epico scontro tra la corazzata di Messi, Mbappè e Neymar e la squadra di Massimiliano Allegri, nella prima gara del gruppo H di Champions League. Dopo un inizio poco convincente in campionato, i bianconeri sono chiamati all’impresa a Parigi, dovendo anche rinunciare all’ex di turno, Angel Di Maria, ai box per un infortunio muscolare.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Psg-Juve, primo turno del Girone H della Champions League, è in programma alle ore 21 al Parco dei Principi di Parigi e sarà visibile in diretta su Sky Sport 1 e in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, Mediaset Infinity e sulla piattaforma Sky Go.

Middle placement Mobile

Psg-Juve: le probabili formazioni

Dynamic 1

PSG (3-4-1-2): Donnarumma; Kimpembe, Marquinhos, Sergio Ramos; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Messi; Mbappé, Neymar. Allenatore: Galtier.

A disposizione: Navas, Danilo, Bernat, Renato Sanches, Soler, Mukiele, Ekitike, Sarabia, Gharbi.

Dynamic 2

JUVE (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Rabiot, Paredes, Miretti, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Pinsoglio, De Sciglio, Gatti, Rugani, Alex Sandro, Fagioli, Locatelli, McKennie, Soulé, Kean.

Dynamic 3

ARBITRO: Taylor (Inghilterra).

ASSISTENTI: Beswick-Nunn.

Dynamic 4

IV UOMO: Coote.

VAR: Fritz.

Dynamic 5

ASS. VAR: Dingert.