Nedved e i video privati diffusi online: l'ex campione al centro della bufera social

globalist

29 Agosto 2022 - 13.33

Preroll

Pavel Nedved, che domani compirà 50 anni, è finito al centro di un caso legato ad alcuni video privati diffusi sui social. L’ex campione e vice presidente della Juventus, è stato ripreso in atteggiamenti intimi con tre donne. In un video, l’ex centrocampista all’interno di un locale con amici e amiche è alle prese con il classico trenino e con tanto di palpeggiamenti di due donne che stanno al gioco e ridono con lui.

OutStream Desktop

Top right Mobile

I video sono stati caricati sui social, a distanza di circa 24 ore da Juventus-Roma.

Middle placement Mobile

Quello del balletto non è l’unico video caricato online. In un altro registrato dall’interno di un locale, si vede un uomo di spalle che cammina barcollando. Sul punto di cadere più volte in strada, l’uomo con una folta capigliatura bionda e un abito si regge in piedi a fatica.

Dynamic 1

Nell’altro, frontale e registrato nello stesso luogo, la stessa persona dalla chioma bionda cammina questa volta con la giacca in mano in direzione del locale. Ma non si ha la certezza che si tratti dell’ex calciatore ceco, tantomeno sulla tempistica e sulla cronologia dei video stessi.