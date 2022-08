Ucraina, la partita Rukh Lviv e Metalist Kharkiv interrotta da 3 allarmi aerei dura oltre 4 ore

globalist

24 Agosto 2022 - 23.06

Una partita della Premier League ucraina di mercoledì è durata 4 ore e 27 minuti invece dei normali 90 minuti dopo essere stata interrotta dalle sirene dei raid aerei. Rukh Lviv e Metalist Kharkiv hanno iniziato la loro partita allo stadio Ukraina nella città occidentale di Lviv (Leopoli) alle 15:00 ora locale (12:00 GMT) e l’hanno terminata alle 19:27, con tre pause dopo il suono delle sirene.

Il Metalist alla fine ha vinto 2-1, con le squadre che hanno trascorso 145 minuti in totale in un rifugio e non sono stati rilevati colpi nell’area.

L‘Ucraina ha lanciato la sua nuova stagione calcistica ieri nonostante l’invasione russa in corso, nel tentativo di dare una spinta morale alla nazione devastata dalla guerra. Quel giorno furono giocate quattro partite ma nessuna è stata interrotta a causa di allarmi antiaerei. Le partite si svolgono senza spettatori per motivi di sicurezza. Molti club giocano le partite casalinghe non nelle proprie città, ma principalmente nelle regioni occidentali o centrali più sicure. I club ucraini hanno deciso ad aprile di terminare la stagione precedente in anticipo dopo che era stata sospesa in seguito all’invasione della Russia iniziata il 24 febbraio.

Oggi l’Ucraina celebrava il suo Giorno dell’Indipendenza.