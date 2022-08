Europei di Nuoto, dove guardare le competizioni di oggi 19 agosto e chi sono gli italiani in gara

globalist

19 Agosto 2022 - 12.39

Avrà luogo oggi al Foro Italico la nona giornata di competizioni dei Campionati Europei di Nuoto, quest’anno indetti a Roma.

Si comincia, come al solito, dalla mattina: alle ore 10 ci sarà la manche eliminatoria del trampolino 3 metri femminile, con Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini.

Nel pomeriggio saranno due le finali che vedranno coinvolti gli atleti azzurri: alle ore 15:30 la sincro piattaforma maschile, con Andreas Sargent Larsen ed Eduard Timbretti Gugiu; alle ore 16:45 il trampolino 3 metri femminile, che vedrà coinvolte, se qualificate dal mattino, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini.

Per quanto riguarda i tuffi dalle grandi altezze, alle ore 18 ci saranno due competizioni in contemporanea: la seconda sessione femminile dei 20 metri (Elisa Cosetti e Veronica Papa) e la seconda sessione dei 27 metri maschili (Andrea Barnabà, Davide Beraldi e Alessandro De Rose).

Dove guardarli – Il programma di gare degli Europei di nuoto 2022 sarà trasmesso dalla Rai in diretta e in chiaro, sui canali Rai Sport + HD e Rai Due. Lo streaming gratuito sarà disponibile su Rai Play. Sky trasmetterà per gli abbonati via satellite e via streaming su Sky Go e NowTv.