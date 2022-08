Europei 2022 di atletica leggera, dove seguirli e chi sono gli italiani in gara

globalist

18 Agosto 2022 - 14.46

Avrà luogo oggi la quarta giornata degli Europei 2022 di atletica leggera, che quest’anno si tengono a Monaco di Baviera. Una competizione in cui l’ L’Italia vuole essere grande protagonista e sogna in grande con Gianmarco Tamberi, il Campione Olimpico di salto in alto che va a caccia del colpaccio.

Nadia Battocletti ha tutte le carte per strabiliare sui 5000 metri, Larissa Iapichino ci potrà provare nel salto in lungo. Da non perdere Filippo Tortu nelle semifinali dei 200 metri, che si spera possa essere affiancato da Fausto Desalu. Da non perdere l’inizio del cammino da parte di Catalin Tecuceanu sugli 800 metri.

L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali della Rai e in diretta streaming su Rai Play con i seguenti orari: sessione mattutina e sessione serale (fino alle ore 21.00 circa) su RaiSport, sessione serale (dalle ore 21.00 circa) su Rai 2.

Chi sono gli italiani in gara e quando gareggeranno:

09.20 3000 siepi (femminile), batterie: Laura Dalla Montà, Martina Merlo

09.25 Eptathlon, salto in lungo: Sveva Gerevini

10.10 800 metri (maschile), batterie: Simone Barontini, Catalin Tecuceanu

10.45 800 metri (femminile), batterie: Elena Bellò, Eloisa Coiro

10.50 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni: Max Mandusic

11.25 400 ostacoli (maschile), semifinali: José Bencosme De Leon, Mario Lambrughi

11.36 Eptathlon, tiro del giavellotto: Sveva Gerevini

11.55 400 ostacoli (femminile), semifinali: Ayomide Folorunso, Rebecca Sartori

12.30 200 metri (maschile), batterie: Fausto Desalu, Diego Pettorossi

13.05 200 metri (femminile), batterie: Vittoria Fontana, Irene Siragusa

20.05 Salto in alto (maschile), finale: Marco Fassinotti, Gianmarco Tamberi

20.13 200 metri (maschile), semifinali: Filippo Tortu, eventuali Fausto Desalu e Diego Pettorossi

20.37 200 metri (femminile), semifinali: Dalia Kaddari, eventuali Vittoria Fontana e Irene Siragusa

20.58 Salto in lungo (femminile), finale: Larissa Iapichino

21.05 1500 metri (maschile), finale: Pietro Arese

21.25 5000 metri femminile), finale: Nadia Battocletti

21.55 Eptathlon, 800 metri: Sveva Gerevini