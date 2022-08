Confermata la positività ai test antidoping dell'atalantino Josè Luis Palomino

globalist

12 Agosto 2022 - 15.43

È stata confermata la positività ai test antidoping del difensore atalantino Josè Luis Palomino, che lo scorso 26 luglio era stato sospeso in via cautelare per la positività «alla sostanza Clostebol Metabolita» riscontrata a seguito di un controllo disposto da Nado Italia.

Oggi la arriva la conferma della stessa Nado Italia che, in una nota, fa sapere che «le operazioni di analisi del campione B prelevato in data 5.7.2022 a Ciserano all’atleta Josè Luis Palomino, ed effettuate in data 11.8.2022 presso il Laboratorio Antidoping di Roma, hanno confermato il risultato ottenuto nelle prime analisi».

«Palomino? Sappiamo bene qual è la moralità di questo giocatore, è abbastanza chiara la sua involontarietà su tutta la situazione. Andiamo a perdere un giocatore importantissimo» ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria, parlando anche degli indisponibili.