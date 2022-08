Bologna- Cosenza questa sera alle 21.15 su Italia 1: le probabili formazioni

globalist

8 Agosto 2022 - 12.07

A seguito di cinque amichevoli giocate tra Pinzolo e l’Olanda, le ultime terminate con due sconfitte, il Bologna alza ufficialmente il velo sulla stagione 2022/2023. La squadra di Mihajlovic – che questa sera sarà regolarmente al suo posto in panchina – scenderà in campo alle 21.15 contro il Cosenza, formazione di Serie B, nella gara valida per il primo turno di Coppa Italia. Ad affrontare i rossoblù, padroni di casa, la squadra allenata da Dionigi, che nell’ultima stagione di cadetteria ha rischiato seriamente la retrocessione in terza serie. Il match sarà visibile dalle 21.15 su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

Bologna (3-4-3): 28 Skorupski; 5 Soumaoro, 17 Medel, 14 Bonifazi; 29 De Silvestri, 30 Schouten, 8 Dominguez, 22 Lykogiannis; 7 Orsolini, 9 Arnautovic, 99 Barrow. Allenatore: Mihajlovic. Panchina: 1 Bardi, 3 Angeli, 33 Kasius, 50 Cambiaso, 66 Amey, 92 Mbaye, 20 Aebischer, 21 Soriano, 82 Urbanski, 10 Sansone, 18 Raimondo, 55 Vignato.

Cosenza (4-3-3): 31 Matosevic; 3 Rispoli, 5 Rigione, 15 Vaisanen, 14 Panico; 34 Florenzi, 42 Voca, 21 Vallocchia; 11 Brignola, 9 Larrivey, 10 D’Urso. Allenatore: Dionigi. Panchina: 12 Lai, 22 Sibilano, 13 Meroni, 23 Venturi, 27 Martino, 33 La Vardera, 55 Hristov, 36 Kongolo, 67 Prestianni, 32 Butic, 40 Zilli, 48 Arioli.