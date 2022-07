Euro 2032, l'Italia si candida: "La Figc ha chiesto l'impegno da parte del governo"

globalist

28 Luglio 2022 - 15.13

“Il 26 luglio ho spedito al premier Draghi una mail per chiedere un provvedimento, come richiesto dalla Uefa, per presentare un dossier in vista della scadenza del 16 novembre così da presentare la candidatura dell’Italia all’Europeo 2032”. A dichiararlo è stato il presidente della Figc Gabriele Gravina, a margine del consiglio federale odierno.

“Serve un impegno da parte del governo – ha spiegato il numero uno del calcio italiano – senza cifre per il momento, con una dichiarazione di evento di interesse pubblico”. Gravina ha svelato durante la conferenza stampa che nella candidatura per l’Europeo sarà presente una lista di 8 città più 2 di riserva. “Servirà anche l’impegno delle amministrazioni locali” ha aggiunto il presidente della Federcalcio.