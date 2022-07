Sebastien Haller ha un tumore ai testicoli, il calciatore del Borussia Dortmund deve fermarsi

globalist

19 Luglio 2022 - 09.13

Sebastien Haller, attaccante passato nel calciomercato estivo dall’Ajax al Borussia Dortmund per 31 milioni, deve fermarsi per un tumore ai testicoli. Il 28enne franco-ivoriano, come ha reso noto il club tedesco, ha dovuto lasciare il ritiro in Svizzera.

“Haller – si legge nella nota del Dortmund – non stava bene dopo l’allenamento di lunedì mattina. Nel corso di esami medici è stato scoperto un tumore ai testicoli. Nei prossimi giorni si svolgeranno ulteriori esami presso un centro medico specializzato”. “Questa notizia – ha commentato il d.s. del Dortmund Sebastian Kehl – è stata uno shock per Haller e per tutti noi. L’intera famiglia BVB augura a Sebastien una completa guarigione. Faremo tutto il possibile per assicurarci che riceva il miglior trattamento possibile”.

“Il Borussia Dortmund chiede che venga rispettata la privacy del giocatore e della sua famiglia e che non vengano fatte domande – si chiude il comunicato del club -. Non appena avremo ulteriori informazioni, vi informeremo d’accordo con il giocatore”.