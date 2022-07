"Italia - Belgio", questa sera alle 21 torna l'Europeo femminile: dove vedere il match

globalist

18 Luglio 2022 - 14.52

“Italia – Belgio” va in onda questa sera, alle 21 su Rai1 e su Sky. Le ragazze di Milena Bertolini sono obbligate a vincere a Manchester per sperare di approdare ai quarti di finale dell’Europeo.

Italia-Belgio sarà trasmessa alle 21 in chiaro su Rai Uno e, in contemporanea, anche su Sky per gli abbonati. Il match sarà trasmesso in contemporanea su Sky Sport Uno (canale 201) e sul canale 252. La partita sarà ovviamente visibile anche in streaming, gratuitamente, su Ray Play e sulle app Sky Go e NowTV.