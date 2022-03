Barcellona, record mondiale di spettatori per le donne: 91.553 tifosi per la sfida al Real Madrid

Redazione

Il Barcellona femminile si è imposto 5-2 sui rivali storici del Real Madrid al Camp Nou davanti a un pubblico record, raggiungendo le semifinali della Women’s Champions League. Con un vantaggio di 3-1 ottenuto nella gara di andata della scorsa settimana a Madrid, il Barca ha dato il meglio di se davanti ad una presenza record di 91.553 spettatori. Il precedente record di spettatori per una partita di calcio femminile a livello di club era di 60.739 per l’Atletico Madrid contro il Barca al Wanda Metropolitano nel 2019. Il Barca, che ora ha vinto 76 delle ultime 79 partite, affronterà il Paris Saint-Germain in semifinale.

Culers, the world record for attendance at a women's football match is ours! pic.twitter.com/Hu94A9PXDO — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 30, 2022

Maria Pilar Leon ha aperto le marcature, poi il rigore trasformato da Olga Carmona e il gol di Claudia Zornoza hanno portato il Real Madrid sul 2-1. Ma le blaugrana con tre gol in 10 minuti di Aitana Bonmati, Claudia Pina e la vincitrice del Pallone d’Oro Alexia Putellas hanno superato le avversarie. Infine Caroline Graham Hansen ha chiuso i giochi, dando al pubblico in attesa esattamente quello che cercavano. Parlando a a fine partita Hansen ha detto: «È semplicemente troppo folle. La gente non se ne va, sta qui per festeggiare con noi. Ho la pelle d’oca dappertutto. È stato fantastico, qualcosa che non avrei mai immaginato che accadesse. Se ci divertiamo, la gente vorrà ripeterlo».