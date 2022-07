Francia-Italia: dove vedere in tv l'esordio della nazionale femminile agli europei di calcio

globalist

10 Luglio 2022 - 17.47

Preroll

Un appuntamento molto atteso: la Nazionale italiana di calcio femminile farà il suo esordio agli Europei contro la Francia nel big match del girone D.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Le Azzurre scenderanno in campo domenica 10 luglio alle ore 21.00 al New York Stadium di Rotherham in una sfida che potrà dire già tanto sul prosieguo dell’avventura europea delle ragazze europee di Milena Bertolini.

Middle placement Mobile

All’Italia mancherà Valentina Cernoia, Bertolini dovrà dunque rivedere il modulo tattico e attingere alle frecce del suo arco per cercare di fare bottino pieno in una partita che appare per molti versi complicata.

Dynamic 1

Pochi dubbi sul modulo con cui la Nazionale Italiana entrerà in campo: il 4-3-3 che nelle ultime uscite internazionali ha infatti sempre garantito solidità difensiva e concretezza in fase di attacco, perdendo la pedina fondamentale Cernoia verrà trasformato in un 4-4-2. Idee chiare anche sulle protagoniste di questo esordio, Laura Giuliani e Sara Gama guideranno la difesa, a centrocampo Manuela Giugliano e probabilmente la giovane sorpresa Arianna Caruso daranno man forte al duo offensivo composto da Barbara Bonansea e Cristiana Girelli, con Valentina Giacinti pronta a subentrare per avere maggiore rapidità e verticalità.

Il match Francia-Italia domenica 10 luglio alle ore 21.00 sarà trasmesso in diretta su Rai Uno – con la telecronaca di Tiziana Alla e Carolina Morace – e su Sky Sport Uno – con le voci di Andrea Marinozzi e Betty Bavagnoli – e in streaming su Rai Play, Sky Go e Now Tv.