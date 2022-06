Mondiali di nuoto, storica doppietta azzurra nella 10km: Paltrinieri è ancora d'oro, argento per Acerenza

globalist

29 Giugno 2022 - 14.33

Preroll

Storica doppietta azzurra ai mondiali di nuoto di Budapest: Gregorio Paltrinieri ha vinto la 10km di fondo in acque libere e, dietro di lui, ha conquistato l’argento Domenico Acerenza.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«E’ un sogno, primo e secondo era la cosa più bella che mi poteva capitare. Essere sul podio insieme è stupendo, sono 10 anni che ci alleniamo insieme ed è il mio miglior amico». Così un raggiante Gregorio Paltrinieri commenta ai microfoni di RaiSport la medaglia d’oro nella 10km di fondo ai Mondiali di Budapest, davanti al compagno di squadra Domenico Acerenza.

Middle placement Mobile

«La strategia era di lasciare sfogare Wellbrock per più di metà gara, io mi sono sempre rifornito e nell’ultimo 1500 ho tirato come in piscina», ha aggiunto l’azzurro. «Torno con 4 medaglie, quasi bottino completo, sono contentissimo. Ero convinto di poter fare bene, per dimostrare a me stesso di poter ancora fare qualcosa. Mentre ti prepari ti vengono tante preoccupazioni, poi vedendo i risultati è una grande soddisfazione», ha concluso.