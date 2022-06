Lukaku all'Inter, accelerazione per chiudere al più presto l'accordo con il Chelsea

globalist

19 Giugno 2022 - 23.13

Buone notizie per Simone Inzaghi:. un’accelerazione improvvisa dovrebbe riportare Lukaku all’Inter nelle prossime ore. L’incontro tra i club, in programma domani, in realtà si è svolto oggi. Tutto è stato definito. Si attende solo l’ok di Zhang per i 10 milioni più bonus da versare nelle casse del club londinese per il prestito. Il Chelsea ha già detto sì. Con il giocatore l’accordo è stato invece trovato da tempo.

Dunque l’Inter sta piazzando il primo, vero, grande botto di questo mercato dopo Mkhitaryan, riportando a casa uno dei protagonisti dell’ultimo scudetto, con l’idea di costruire un tridente da sogno con Lautaro e Dybala, l’altro grande obiettivo dei nerazzurri.