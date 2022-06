Alexandre Lacazette torna al Lione, adesso è ufficiale: ecco l’annuncio

globalist

9 Giugno 2022 - 14.09

L’ufficialità è finalmente arrivata: Alexandre Lacazette, dopo cinque anni passati all’Arsenal, torna nuovamente all’Olympique Lione. In mattinata il club, tramite i propri canali social, ha comunicato l’ufficialità dell’affare, con il classico video di presentazione. L’attaccante francese, nato proprio a Lione e cresciuto nel vivaio dell’OL dall’età di 12 anni, fece il suo esordio in prima squadra il 5 maggio 2010, in un Lione-Auxerre terminato 2-1.

Lacazette venne acquistato dall’Arsenal nel 2017 per 53 milioni di euro + bonus e lasciò l’OL con 129 reti segnate in 275 presenze totali. Dopo 5 anni, 206 presenze e 71 gol fatti, il centravanti classe 1991 lascia il club londinese a parametro 0 e, da svincolato, si legherà alla squadra francese fino al 2025.

