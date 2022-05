Juve, Vlahovic e Pogba salutano Dybala: per il francese possibile ritorno in bianconero

globalist

17 Maggio 2022

Dusan Vlahovic, sbarcato in bianconero a gennaio, si è legato subito a Paulo Dybala, e ha voluto salutare con affetto l’attaccante argentino, che lascia la Juve: “Ci è bastato poco per capire che parlavamo le stessa lingua, uno sguardo ed è stata subito Joya. Il calcio è questo, amici innamorati di un pallone che rincorrono lo stesso sogno”.

Belle parole quelle di Dusan Vlahovic, attaccante arrivato a gennaio alla Juventus, ma che ha subito stretto un forte legame affettivo, oltre che tecnico, con Paulo Dybala. Il serbo è stato uno dei più vicini all’argentino nella serata del suo addio al pubblico bianconero. Grandi emozioni, molte lacrime per l’ex Palermo che dopo 7 anni, suo malgrado, lascia la Juve e un compagno di reparto con cui il feeling era scattato immediatamente.

“Di una cosa sono certo, ovunque ti porti il destino continuerai a splendere. Grazie di tutto campione! In bocca al lupo per tutto, ti voglio bene!!! Mancherai”, scrive Vlahovic che posta su Instagram anche la foto della sua esultanza con la “Dybala Mask” e la Joya sulle spalle, ma anche quella di loro due (prima da soli e poi con Morata) sul terreno di gioco di uno stadio ormai deserto. È stata l’ultima dell’argentino con la maglia della Juve davanti al pubblico di casa, ma stessa sorte è toccata a Giorgio Chiellini che dopo 17 anni ha deciso di chiudere la sua incredibile storia con la Signora.

“Il tuo – scrive il serbo – è stato il primo sguardo che ho voluto incrociare nello spogliatoio il primo giorno. I tuoi occhi raccontano cosa vuol dire indossare questa maglia. L’onore, la responsabilità, la magia e quanto sia difficile farne a meno. Credo che in questi mesi tu abbia voluto lasciarci qualcosa. Mezza stagione è troppo poco, ma abbastanza per essere grato del tempo che abbiamo passato assieme. Io sono pronto a lottare e se servirà anche con la testa fasciata! Grazie di tutto Capitano”, le parole di Vlahovic che posta anche la foto dell’abbraccio con Chiellini.

Un po’ tutti i giocatori della Juventus, anche quelli del passato, hanno salutato il “Chiello” e la “Joya”, tra questi c’è anche Paul Pogba, giocatore molto amato dal popolo bianconero, che con la Juve (e con la Francia) ha vissuto i momenti migliori della sua carriera e che proprio in questi giorni è al centro delle indiscrezioni di mercato che parlano di un suo possibile ritorno. Se così sarà non troverà il suo grande amico Paulo Dybala. “Fratello sei un top player e un top ma. È bello averti come amico e aver condiviso con te momenti grandi momenti alla Juve. Spero di vederti presto”, ha scritto il francese che ha postato anche una foto insieme all’argentino quando entrambi vestivano la maglia della Juve.

Non poteva mancare il saluto a Giorgio Chiellini, anche qui con una foto di un abbraccio, rigorosamente in bianconero, tra i due. “Che carriera fantastica Giorgio! Mi sento un privilegiato ad aver condiviso il campo con te, un giocatore fenomenale, una persona ancora migliore”, scrive Pogba, al momento ex Juve, fra qualche settimana chissà.