Milan, per l'acquisto del club c'è anche RedBird Capital Partners: pronto un miliardo per l'operazione

5 Maggio 2022 - 15.53

E’ iniziata la volata per acquistare il Milan. Non c’è solo Investcorp. Dal Regno Unito ecco spuntare un altro possibile acquirente per il Milan: si tratta, riporta “Sky News”, della RedBird Capital Partners, società che lo scorso anno ha acquisito il 10% del Liverpool per 750 milioni di dollari, e pronta a investire oltre un miliardo di euro per acquisire dal fondo Elliott la proprietà del club rossonero.

La RedBird, fondata dall’ex partner di Goldman Sachs, Gerry Cardilnale, gestisce sei miliardi di investimenti in settori che vanno dai beni di consumo ai servizi finanziari e delle telecomunicazioni, passando per media e tecnologia.