Hope Solo e la lotta contro l'alcolismo. L'ex stella del calcio Usa andrà in clinica

30 Aprile 2022 - 12.54

Hope Solo, la notissima calciatrice statunitense ed ex portiere della nazionale, ha rivelato su twitter di aver bisogno di un trattamento contro l’alcolismo e di un ricovero in clinica. Per questo, Solo ha chiesto che il suo ingresso nella Soccer Hall of Fame sia posticipato al 2023.

Hope Solo, 40 anni, è stata arrestata il 31 marzo dopo essere stata trovata svenuta al volante di un veicolo nella Carolina del Nord con i suoi gemelli di 2 anni all’interno. Nel tweet, Solo ha scritto: “Ho contattato la Hall of Fame e rispettosamente ho richiesto un rinvio della mia cerimonia di introduzione alla Hall of Fame al 2023.

Entrerò volontariamente in un programma di trattamento dell’alcol in regime di ricovero per affrontare le mie sfide con l’alcol. In questo momento, le mie energie e la mia concentrazione sono totalmente dirette alla mia salute, alla guarigione e alla cura della mia famiglia. Voglio ringraziare la Hall of Fame per il loro supporto e per aver compreso la mia decisione”.

La Hall of Fame ha rilasciato una dichiarazione dicendo: “Il leggendario portiere della USWNT e membro della National Soccer Hall of Fame del 2022 Hope Solo ha scelto di rinviare il suo ingresso fino al 2023. L’NSHOF sostiene pienamente la sua decisione e non vede l’ora di onorare lei e i suoi storici risultati alla cerimonia di insediamento del prossimo anno”. Hope Solo è stata accusata di guida in stato di alterazione, reati minori e resistenza all’arresto dopo essersi rifiutata di scendere dall’auto. Ha anche rifiutato un test per l’alcol, che si traduce in una sospensione automatica della sua patente per un anno.

Dopo aver trascorso parte della notte in carcere, è stata rilasciata e dovrebbe comparire in tribunale il 28 giugno. Solo ha collezionato 202 presenze con la maglia degli Stati Uniti e ha fatto parte della squadra vincitrice della Coppa del Mondo nel 2015, oltre a medaglie d’oro olimpiche nel 2008 e nel 2012.