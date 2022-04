Stefano Tacconi ricoverato in gravi condizioni per un'ischemia, paura per l'ex Juventus

globalist

23 Aprile 2022 - 18.23

Stefano Tacconi è ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia all’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria per un’ischemia. L’ex portiere della Juventus e della Nazionale si è sentito male mentre era ospite al Michelerio di Asti, nell’ambito delle “Giornate delle Figurine”.

Momenti di apprensione per Tacconi, che oggi ha 64 anni. Non sono ancora chiari i dettagli dell’accaduto, ma per l’ex Juventus si parla di un malore accusato durante la visita all’evento in programma ad Asti.