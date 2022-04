La Figc devolve soldi per il Bambin Gesù per sostenere l'accoglienza degli ucraini

globalist

15 Aprile 2022 - 14.31

La Federazione italiana giuoco calcio in aiuto dell’Ucraina. La Figc, infatti, ha scelto di devolvere parte dell’incasso della partita Italia-Macedonia del Nord all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per sostenere le attività di accoglienza dei bambini e delle famiglie ucraine che fuggono dalla guerra.

Sono circa 200, infatti, i pazienti ucraini già presi in carico dai medici del Bambino Gesù, di cui più di 40 attualmente ricoverati con patologie gravi o con ferite da guerra. Cinque di loro sono ricoverati nel Centro di Cure Palliative Pediatriche appena aperto dall’Ospedale e che la Figc ha contribuito a sostenere con una propria donazione. Altri pazienti sono in arrivo. Le spese per l’accoglienza di questi bambini e delle loro famiglie sono a carico della Fondazione Bambino Gesù Onlus.