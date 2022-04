La censura russa travolge anche lo sport: MatchTV ha interrotto la partita di Bundesliga per messaggi pro Ucraina

globalist

5 Aprile 2022 - 11.16

Che assurdità! L’emittente russa MatchTV ha interrotto la partita di Bundesliga di sabato tra Borussia Dortmund e Rb Lipsia prima dell’intervallo a causa dei messaggi pro-Ucraina nello stadio.

“Purtroppo dobbiamo interrompere la trasmissione per motivi al di fuori del nostro controllo -ha detto il commentatore Igor Kytmanov-. In generale calcio e politica dovrebbero essere tenuti separati. Ma questa regola non è sempre rispettata in Bundesliga”. A differenza della Premier League e della Ligue 1, la Bundesliga è ancora trasmessa in Russia dopo l’invasione dell’Ucraina. La Dfl aveva deciso all’inizio di marzo di continuare il suo contratto con MatchTv in parte per consentire la trasmissione in Russia di messaggi contro la guerra.