Italia-Macedonia alle 20,45 su Raiuno. Primo spareggio per i Mondiali del Qatar: le formazioni

globalist

24 Marzo 2022 - 19.55

Preroll

Formazioni ufficiali

OutStream Desktop

Top right Mobile

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. A disp.: Acerbi, Chiellini, Cragno, Cristante, De Sciglio, Joao Pedro, Pellegrini Lo., Pessina, Politano, Raspadori, Sirigu, Tonali. All: Mancini.

Middle placement Mobile

MACEDONIA (4-4-2): Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Nikolov, Ademi, Bardhi, Churlinov; M. Ristovski, Trajkovski. A disp.: Ashkovski, Atanasov, Babunski, Babunski, Ethemi, Miovski, Naumovski, Ristevski, Serafimov, Siskovski, Spirovski, Todoroski. All.: Milevski.

Dynamic 1

ARBITRO: Turpin C. (Fra).

Italia Macedonia del Nord è in diretta dallo stadio Renzo Barbera di Palermo, si gioca alle ore 20,45: per la seconda edizione consecutiva siamo costretti a giocare il playoff nelle qualificazioni Mondali. Anche nell’occasione della storica mancata qualificazione per Russia 2018, l’Italia di Ventura aveva incontrato la nazionale balcanica, ma all’epoca l’avevamo incrociata nel girone: nella trasferta dell’ottobre 2016 la sua Italia aveva vinto in Macedonia del Nord sia pure a fatica, perché dopo il vantaggio di Andrea Belotti era arrivato il ribaltone firmato Ilija Nestorovski e Ferhan Hasani, ed era servita una doppietta di Ciro Immobile, nell’ultimo quarto d’ora per farci ottenere i 3 punti.

Dynamic 2

Un anno dopo il ritorno non ci aveva detto altrettanto bene: al Grande Torino ci eravamo portati in vantaggio nel finale del primo tempo con Giorgio Chiellini, ma al 77′ aveva pareggiato Aleksandar Trajkovski. Un risultato deludente, a conferma del calo di prestazioni avuto nella seconda parte del girone. Per la sfida di stasera dubbio Chiellini per la difesa, fuori dalla lista dei convocati Scamacca (fastidio muscolare), Zaniolo Belotti, Zaccagni, Gollini, Luiz Felipe, Biraghi, Bonucci (problema al polpaccio), Sensi. In avanti Berardi-Immobile-Insigne, in regia Jorginho. Al Barbera di Palermo previsti 33mila spettatori.