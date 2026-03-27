Per gli Azzurri buona la prima con il 2-0 all’Irlanda Del Nord. Martedì la finale contro la Bosnia

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27 Marzo 2026 - 10.14 Culture

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di Francesco Frati

La nazionale italiana è ancora viva, nonostante una prova non super e la tensione palpabile riesce a portare a casa una vittoria fondamentale per accedere alla finale dei playoff di qualificazione al Mondiale. Il primo tempo è al di sotto delle aspettative, con solo un’occasione pericolosa data da una mischia su un tiro-cross di Dimarco e poco altro, con grande difficoltà degli azzurri a macinare gioco dovuta ad una grande imprecisione nei passaggi.

La ripresa vede una nazionale più sciolta e nei primi 10 minuti arrivano ben 2 occasioni da gol clamorose, la prima vede un retropassaggio errato della difesa avversaria lanciare Retegui in campo aperto contro il portiere, ma l’ex Atalanta a causa di un errato ultimo controllo non riesce neanche a calciare verso la porta. L’altra chance vede un diagonale di Kean venire allungato in angolo dall’estremo difensore nordirlandese. Il gol però è nell’aria e arriva un minuto più tardi quando su un cross di Politano respinto dalla difesa avversaria sui piedi di Tonali che calcia potentemente dal limite che porta l’Italia in vantaggio con una rete che sa di vera e propria liberazione.

Da quel momento l’Italia gestisce i ritmi, non rischia praticamente nulla e quando affonda è sempre pericolosa, infatti al minuto 66 sempre Kean con un’acrobazia da dentro l’area manca di poco il raddoppio. L’attaccante della Fiorentina è molto ispirato e infatti a dieci minuti dalla fine la chiude con un bel sinistro angolato sull’assist del migliore in campo, Tonali.

Nel finale non accade praticamente nulla e il triplice fischio dell’olandese Makkelie consegna all’Italia la finale che si giocherà martedì prossimo a Zenica contro la Bosnia, match in cui gli azzurri troveranno un avversario che ha sconfitto ai rigori il Galles in semifinale dopo l’1-1 dei tempi regolamenti. I compagni di Džeko saranno galvanizzati dal pubblico di casa e dall’opportunità di poter fare la storia qualificandosi alla fase finale di una Coppa del Mondo. Per gli uomini di Gattuso ancora una volta non ci sarà margine di errore, visto che mancare la qualificazione Mondiale per la terza volta consecutiva sarebbe qualcosa di catastrofico per il calcio di casa nostra.