Gli ultras neo-nazisti del Verona invitano Russia e Ucraina a bombardare Napoli: lo striscione della vergogna

globalist

13 Marzo 2022 - 10.59

Nazisti, razzisti, violenti che non si fermano nemmeno di fronte alla tragedia della guerra che sta mietendo centinaia di vittime oltre al dramma di milioni di sfollati.

Gli ultras nazi-fascisti veronesi non si smentiscono mai. Ennesimo vergognoso episodio in vista del match in programma al Bentegodi tra la squadra di Juric e il Napoli di Spalletti.

Nella città veneta è comparso uno striscione con le coordinate della città di Napoli e le bandiere di Ucraina e Russia. In pratica l’invito a bombardare Napoli. Già la cosa farebbe schifo di suo. Ma mentre c’è in atto una guerra questo striscione è un oltraggio e un’offesa.

L’ennesima vergogna di una tifoseria nazi-fascista che inneggia a Hitler e usa le svastiche.