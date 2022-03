Arbitri della 10^ giornata: Chiffi per il Milan, Verona-Napoli a Doveri, Guida per Torino-Inter

Redazione

Daniele Chiffi è stato designato per dirigere Milan-Empoli, in programma sabato alle 20.45.

Queste le altre designazioni per la 10^ giornata di ritorno:

Sabato ore 15.00

Salernitana-Sassuolo (Massimi)

Spezia-Cagliari (Orsato)

Sabato ore 18.00

Sampdoria-Juventus (Valeri)

Domenica ore 12.30

Fiorentina-Bologna (Sacchi)

Domenica ore 15

Verona-Napoli (Doveri)



Domenica ore 18

Atalanta-Genoa (Abisso)

Udinese-Roma (Di Bello),



Domenica ore 20.45 Torino-Inter (Guida)

Lunedì ore 20.45

Lazio-Venezia (Manganiello).