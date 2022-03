Zverev, la strana stangata da parte dell'Atp: squalifica di 2 mesi con la condizionale

Redazione

8 Marzo 2022 - 09.04 Globalsport

Preroll

Alexander Zverev, il tennista n. 3 del mondo, è stato bandito dal torneo di Acapulco per aver colpito ripetutamente la sedia dell’arbitro con la sua racchetta durante un match di doppio ed è stato condannato a due mesi di sospensione dall’ATP.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Zverev è stato anche multato di 25.000 dollari e sospeso da tutte le competizioni ATP per otto settimane, ma solo in caso di recidiva.

Middle placement Mobile

Il circuito maschile aveva inizialmente multato il tedesco di 40.000 dollari e privato delle sue vincite in Messico, 31.570 dollari, così come dei punti acquisiti in classifica per le partite di singolare e doppio giocate.

Dynamic 1

Escluso dal torneo, la medaglia d’oro olimpica di Tokyo “ha chiesto perdono”, dicendo su Instagram che “si è scusato privatamente l’arbitro di sedia” dopo il suo “inaccettabile” sfogo.

Il suo comportamento è stato condannato da Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray, tra gli altri.

Dynamic 2

“Probabilmente sarei in prigione se l’avessi fatto”, ha detto Serena Williams alla CNN sabato, ricordando che nel 2009 agli US Open è stata multata di 175.000 dollari e le sono stati dati due anni di libertà vigilata dopo aver minacciato una giudice di linea.