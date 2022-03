Cio, Bubka: "Difenderò l'Ucraina con tutti i mezzi disponibili, vinceremo"

Redazione

5 Marzo 2022 - 18.15 Globalsport

Preroll

Sergey Bubka è una leggenda dello sport mondiale, un’icona del salto con l’asta. Bubka è stato nominato dal presidente del Cio, il Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, coordinatore degli aiuti umanitari dal Movimento Olimpico a favore dell’Ucraina. “Amo la mia Ucraina con tutto il cuore – ha detto Bubka sui social – sotto la sua bandiera ho ricevuto le più alte onorificenze: vinceremo“. L’ex atleta è stato un campione del salto con l’asta con l’Urss e poi per l’Ucraina, ed è nato 58 anni fa a Lugansk, nell’omonima autoproclamata Repubblica Popolare. Il primo uomo a rompere la barriera dei 6 metri.



OutStream Desktop

Top right Mobile

Bubka ha aggiunto: “Miei cari ucraini, la famiglia olimpica non è indifferente al nostro dolore. Come ogni ucraino, non riesco a dormire. Difenderò il nostro Paese con tutti i mezzi a mia disposizione, utilizzando tutti i miei collegamenti internazionali. La guerra deve finire, la pace e l’umanità devono prevalere”.