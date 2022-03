Zaki incontra Di Vaio: "Amo il Bologna, spero torni in Europa"

Redazione

Patrick Zaki e Marco Di Vaio. Lo studente egiziano, durante l’incontro organizzato dall’Associazione Giornalisti Scuola di Perugia in occasione dei 30 anni dalla nascita dell’istituto, ha conosciuto uno dei suoi idoli, essendo tifoso del Bologna. “Sono molto contento di aver avuto l’occasione di conoscere Di Vaio. Sono un suo fan. Il Bologna mi ha fatto molta compagnia in questi anni. Cercavo sempre di sapere i risultati. Sono molto felice di aver parlato direttamente con Di Vaio e spero che il Bologna si qualifichi per le coppe europee, io amo il Bologna e amo i giocatori del Bologna”.

Una occasione che ha consentito ai giornalisti di parlare direttamente con Zaki, ospite in collegamento e libero da dicembre scorso e ora in attesa dell’udienza del 6 aprile prossimo, e allo studente egiziano di conoscere Marco Di Vaio, ex attaccante e oggi dirigente del Bologna, in collegamento dal Canada. Anche Di Vaio si è detto fan di Zaki e si è complimentato con lui, portandogli gli auguri del presidente: “Ti aspettiamo a Bologna quando tornerai in Italia e guarderemo insieme la partita allo stadio”