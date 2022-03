Russia, la Federcalcio fa ricorso al Tas per l'esclusione dai Mondiali e dalle coppe europee

Redazione

La Russia si rivolge al Tas per l’esclusione della nazionale dai Mondiali del 2022, e per quella dei club dalle competizioni internazionali. La federazione russa, infatti, ha annunciato ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas). La Russia avrebbe dovuto affrontare la Polonia il 24 marzo negli spareggi della Coppa del Mondo. Ma il 28 febbraio, Fifa e Uefa hanno escluso il paese da tutte le competizioni in risposta all’invasione dell’Ucraina.

La Federazione chiederà la riammissione di tutte le squadre nazionali maschili e femminili in tutte le competizioni chiedendo al Tas ‘una procedura accelerata’, tre settimane prima dell’incontro programmato contro i polacchi, che a loro volta hanno annunciato che non avrebbero giocato questa partita in nessun caso. Secondo la Federcalcio russa Fifa e Uefa “non hanno le basi legali” per escludere le squadre russe “sotto la pressione” di federazioni rivali come la federazione polacca.

Non appena il bando da parte delle autorità calcistiche internazionali è stato annunciato lunedì, la federazione russa ha denunciato gli effetti “discriminatori” del provvedimento “su un gran numero di atleti, allenatori, dipendenti dei club o della Nazionale”. La Coppa del Mondo 2022, uno dei principali eventi sportivi dell’anno, si terrà dal 21 novembre al 18 dicembre e i russi avrebbero avuto la possibilità di qualificarsi se avessero vinto le due partite di spareggio previste per la fine di marzo . La Russia, paese ospitante dell’ultimo Mondiale del 2018, è stata bersaglio di molteplici sanzioni dal mondo sportivo sin dall’avvio dell’intervento militare in Ucraina, tra gare cancellate, atleti e squadre non grate e contratti di sponsorizzazione rotti.