Ucraina, il russo Medvedev contro la guerra: "Fermatevi, fatelo per i bambini"

globalist

1 Marzo 2022 - 14.54

Preroll

Il numero 1 del tennis mondiale, il russo Daniil Medvedev che ha da poco superato in testa alla classifica Atp Novak Djokovic, ha lanciato un appello alla pace sul proprio profilo Instagram, dedicando il proprio messaggio a tutti i bambini coinvolti nel conflitto.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Ricordate che cosa ho detto dopo la finale degli Australia Open? Questa storia riguarda me, i miei sogni da bambino. E oggi voglio parlare a nome di ogni bambino del mondo” scrive il campione numero uno al mondo.

Middle placement Mobile

“Tutti loro hanno sogni, la loro vita è appena iniziata e così tante esperienze devono ancora iniziare: i primi amici, le prime grandi emozioni”.

Dynamic 1

“Tutto ciò che sentono e vedono è la prima volta nella loro vita. Per questo voglio chiedere la pace nel mondo, tra i Paesi in conflitto. I bambini nascono con una fiducia innata nel mondo, credono in tutto: nelle persone, nell’amore, nella sicurezza e nella giustizia, nelle loro possibilità nella vita. Restiamo uniti e mostriamo loro che è vero: perché ogni bambino non dovrebbe smettere di sognare”, si legge nella didascalia che accompagna il suo post corredato da una immagine.