Derby senza gol: meglio il Milan, ma l'Inter resiste. Deciderà la semifinale di ritorno

1 Marzo 2022 - 23.05

Il Milan brilla nella prima frazione, facendo la differenza soprattutto sulle corsie esterne. Saelemaekers mette in grande difficoltà Perisic sulla destra: il belga ha una grande occasione, su un disimpegno sbagliato dell’Inter, ma il tiro è parato da Handanovic. Poco dopo Theo, con una percussione centrale, dopo aver triangolato con Giroud, spara di poco al lato.

A sinistra Leao gode di troppa libertà: Dumfries gioca cercando di chiudere le linee di passaggio verso l’attaccante del Milan, ma agisce sempre troppo distante dall’avversario. Leao ha tempo per prendere velocità e puntare l’area avversaria. In determinati frangenti, è Brozovic che va a chiudere sulle corsie esterne, lasciando la zona centrale libera per Krunic, che si muove alle spalle di Giroud. I rossoneri creano di più, corrono di più ed arrivano quasi sempre primi sul pallone.

Nella ripresa il Milan riparte alla velocità doppia rispetto all’Inter: occasione iniziale di Leao che impegna Handanovic in diagonale. L’Inter resiste coi denti, i rossoneri strappano, ma non trovano l’ultimo passaggio. Nella fase finale la squadra di Inzaghi viene fuori, ma trova un grande Kalulu nella difesa del Milan. Tutto rimandato alla gara di ritorno.