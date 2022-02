Sorteggi, l'Atalanta pesca il Bayer, la Roma in Conference contro il Vitesse

Redazione

25 Febbraio 2022

I sorteggi di Europa League e Conference League hanno sorriso – in parte – alle ultime due italiane rimaste nel tabellone. L’Atalanta ha pescato il Bayer Leverkusen, dove gioca una vecchia conoscenza della serie A come Patrick Schick. I tedeschi giocano un calcio molto offensivo proprio come la squadra di Gasperini, in campionato sono terzi alle spalle del Borussia Dortmund e concedono più di qualche occasione. Una squadra del tutto simile all’Atalanta.

Più semplice il confronto della Roma contro gli olandesi del Vitesse, nell’ottavo di finale di Conference League.

La squadra di Mourinho se la vedrà con una formazione dall’età media molto bassa, dalla spiccata filosofia offensiva. Non il miglior sorteggio possibile ma di certo aver evitato Psv, Marsiglia e Leicester è stato un sollievo per i giallorossi.