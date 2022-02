Campionato 2022-23: si parte il 14 agosto. In coppa Italia abolito gol doppio in trasferta

Redazione

25 Febbraio 2022 - 17.41 Globalsport

La nuova serie A partirà presto, il 14 agosto. La prossima stagione sarà quella dei Mondiali in Qatar che si svolgeranno tra novembre e dicembre 2022. Inoltre, novità in coppa Italia: abolita la regola del gol di valore doppio in trasferta.

Questo il comunicato ufficiale: “I Club della Lega Serie A si sono riuniti oggi in Assemblea nella sede di via Rosellini, dove sono intervenuti i rappresentanti di tutti i 20 Club. Il Vicepresidente Luca Percassi ha inizialmente informato i presenti su due importanti decisioni di carattere sportivo assunte nell’ultimo Consiglio di Lega: le date della prossima stagione sportiva, che inizierà il 14 agosto 2022, e la modifica della regola del gol doppio in trasferta, abolita, in uniformità con quanto già avviene nelle Coppe europee, dalla Coppa Italia 2022/2023″.